اهم الاخبار: أردوغان يعلن الحرب على سوريا والعالم يتوعد تركيا بالعقوبات .. حقيقة وفاة رامز جلال .. قرعة الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال إفريقيا

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الجيش التركي يبدأ الهجوم البري على شرق الفرات بشمال سوريا
بدأت القوات التركية بمشاركة قوات المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، الهجوم البري على شمال سوريا شرق نهر الفرات " اقرأ المزيد ".
النواب يحيل بيان الحكومة بشأن أزمة سد النهضة إلى لجنة خاصة
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة، الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزراء الخارجية والري والإسكان، بشأن أزمة سد النهضة، إلى لجنة خاصة، برئاسة سليمان وهدان، الوكيل الثاني للبرلمان "اقرأ المزيد ".
مصر: العدوان التركي على سوريا يتنافى مع القانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٩ أكتوبر الجاري، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية " اقرأ المزيد ".
قرعة مجموعات دورى أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك
أجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك واسفرت القرعة عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية ، بينما وقع الزمالك فى المجموعة الأولى : "اقرأ المزيد "
للمرة الثانية.. ترامب يهدد بمحو الاقتصاد التركي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمحو اقتصاد تركيا إذا قضت على الأكراد "اقرأ المزيد ".
نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رامز جلال
استنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت الفنان رامز جلال خلال الساعات الماضية، على السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، ورددت الأكاذيب حول وفاته "اقرأ المزيد".
بـ 450 ألف دولار .. الأهلي ينهي صفقة محمود كهربا
كشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي حصل علي توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف مع دفع الشرط الجزائي في تعاقده المقدر بـ 450 ألف دولار "اقرأ المزيد".
انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا
طلبت مصر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها" اقرأ المزيد ".
الجيش التركي يبدأ الهجوم البري على شرق الفرات بشمال سوريا
بدأت القوات التركية بمشاركة قوات المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، الهجوم البري على شمال سوريا شرق نهر الفرات " اقرأ المزيد ".
النواب يحيل بيان الحكومة بشأن أزمة سد النهضة إلى لجنة خاصة
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة، الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزراء الخارجية والري والإسكان، بشأن أزمة سد النهضة، إلى لجنة خاصة، برئاسة سليمان وهدان، الوكيل الثاني للبرلمان "اقرأ المزيد ".
مصر: العدوان التركي على سوريا يتنافى مع القانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٩ أكتوبر الجاري، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية " اقرأ المزيد ".
قرعة مجموعات دورى أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك
أجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك واسفرت القرعة عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية ، بينما وقع الزمالك فى المجموعة الأولى : "اقرأ المزيد "
للمرة الثانية.. ترامب يهدد بمحو الاقتصاد التركي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمحو اقتصاد تركيا إذا قضت على الأكراد "اقرأ المزيد ".
نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رامز جلال
استنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت الفنان رامز جلال خلال الساعات الماضية، على السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، ورددت الأكاذيب حول وفاته "اقرأ المزيد".
بـ 450 ألف دولار .. الأهلي ينهي صفقة محمود كهربا
كشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي حصل علي توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف مع دفع الشرط الجزائي في تعاقده المقدر بـ 450 ألف دولار "اقرأ المزيد".
انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا
طلبت مصر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها" اقرأ المزيد ".