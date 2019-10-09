رمضان عبدالمعز: التأدب مع الله يخرج من البلاء .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله.





وأضاف عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc": من لا يسأل الله يغضب عليه، متابعا: "لابد من التأدب مع الله، لأن الله يحب الناس صاحبة الأخلاق العالية".



