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ديني

رمضان عبدالمعز: التأدب مع الله يخرج من البلاء .. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:42 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc": من لا يسأل الله يغضب عليه، متابعا: "لابد من التأدب مع الله، لأن الله يحب الناس صاحبة الأخلاق العالية".

وواصل الداعية الإسلامي: "الأدب سلوك الأنبياء وشعار الأتقياء والمؤمنين وشيم الحكماء، والأدب مع الله في البلاء هو طريق النجاة، ومن تأدب مع الله في البلاء أخرجه منه بارتقاء، يُخرجك من البلاء زي الشعرة من العجين، بمنتهى الهدوء، وبيت الحمد في الجنة هو مكافأة الله للعبد المؤدب".
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