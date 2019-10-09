البابا تواضروس يصل مقر إيبارشية باريس .. صور

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم إلى مقر إيبارشية باريس وشمال فرنسا بمنطقة درافي بباريس.



كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية والآباء الكهنة.



تأتي زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولته الرعوية الجديدة التي بدأها اليوم التي من المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.



يرافق قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق.