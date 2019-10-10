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فن

اخبار الفن.. شائعة وفاة رامز جلال.. ممثلة كويتية مهددة بالإعدام في السعودية.. وفنانة تتزوج من مُسن

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

حب من أول نظرة.. فنانة شهيرة تتزوج من رجل يكبرها بـ 48 سنة

فاجأت الممثلة التركية ملتم ميرال أوغلو، البالغة من العمر 32 عامًا، جمهورها بالزواج من رجل مسن يكبرها بـ 48 عامًا، إذ يبلغ عمر الزوج 80 عامًا، ما أثار الجدل حولها على السوشيال ميديا والمواقع التركية والعربية.


ممثلة كويتية مهددة بالإعدام في السعودية.. تفاصيل مثيرة

كشفت صحيفة الراي الكويتية، إنه قد تم القبض على ممثلة كويتية، لم تشير الصحيفة إلى اسمها، وذلك بعد توقيفها في السعودية، أثناء توجهها إلى المملكة، بسبب حيازتها لمواد مخدرة.


شاهد.. رامز جلال في آخر ظهور له قبل شائعة وفاته

ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها.


نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رامز جلال

استنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت الفنان رامز جلال خلال الساعات الماضية، على السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، ورددت الأكاذيب حول وفاته.


حبيب قلبى يا kiki.. أحمد صلاح حسني يحتفل بعيد ميلاد أمير كرارة

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع صديقه وصهره الفنان أمير كرارة، داخل صالة الجيم، وهما يؤديان التدريبات الرياضية.


ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب الـ58

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع الهضبة عمرو دياب، وهي تطوقه بذراعها، في أحد السهرات التي جمعت بينهما مؤخرًا.
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