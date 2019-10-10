Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد غيابه عن منتخب مصر.. صورة جديدة لمحمد صلاح مع وكيله

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
حرص رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، على مشاركة الجماهير صورة جديدة له مع الفرعون المصري.

ونشر رامي عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة برفقة محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة رجل العام، التي منحتها مجلة "جي كيو الشرق الأوسط"، في حفل ضخم في متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 

وتم منح صلاح الجائزة، نظرًا لما حققه من إنجازات ونجاحات طوال العام، مع فريقه ليفربول والمنتخب المصري، حيث قاد الريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

ويحتل محمد صلاح مع فريقه في الدوري الإنجليزي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، وذلك بعد مرور 8 جولات، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 16 نقطة.

ويغيب محمد صلاح عن المنتخب الوطني الأول للحصول على قسط من الراحة في التجمع الأول للمدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري ضمن تحضيرات خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يحذف اسم منتخب مصر من حسابه على تويتر ..صور

انت الافضل.. تريزيجيه يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب جائزة ذا بيست

كيف سخر نجيب ساويرس من استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر

محمد صلاح يكشف آخر استعداداته لـ مواجهة ليستر سيتي غدا السبت

نجم الأهلي.. البدري يجهز بديل محمد صلاح مع منتخب مصر

تتويج جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول.. تفاصيل

ترشيحاتنا

درس قاس.. نشأت الديهي يروي واقعة صفعة الجيش المصري على وجه تركيا

المالية تزف بشرى سارة عن أجور العاملين بالدولة .. تفاصيل

تعليق ناري من أحمد حسن عن التتويج باللقب الأفريقي مع النادي الأهلي

قرار جديد من كاف بشأن قرعة مجموعات دورى أبطال إفريقيا

ننشر مواعيد لقاءات الأهلى والزمالك بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

بـ 450 ألف دولار .. الأهلي ينهي صفقة محمود كهربا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور

شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد بـ فستان ساحر فى لندن .. شاهد