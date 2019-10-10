بعد غيابه عن منتخب مصر.. صورة جديدة لمحمد صلاح مع وكيله

حرص رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، على مشاركة الجماهير صورة جديدة له مع الفرعون المصري.





ونشر رامي عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة برفقة محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة رجل العام، التي منحتها مجلة "جي كيو الشرق الأوسط"، في حفل ضخم في متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.





وتم منح صلاح الجائزة، نظرًا لما حققه من إنجازات ونجاحات طوال العام، مع فريقه ليفربول والمنتخب المصري، حيث قاد الريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 15 عامًا.





ويحتل محمد صلاح مع فريقه في الدوري الإنجليزي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، وذلك بعد مرور 8 جولات، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 16 نقطة.





ويغيب محمد صلاح عن المنتخب الوطني الأول للحصول على قسط من الراحة في التجمع الأول للمدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري ضمن تحضيرات خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.