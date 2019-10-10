وزير الخارجية الأمريكي: ترامب لم يعط الضوء الأخضر للهجوم التركي على سوريا

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا.





وقال بومبيو خلال مقابلة مع شبكة "بي.بي.إس" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بإبعاد الجنود الأمريكيين عن طريق الأذى.





وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.



