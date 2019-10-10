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فن

وأنا عاملة كيوت.. سارة نخلة من كواليس نصيبي وقسمتك 3

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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محمد بدران
نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة من كواليس مسلسل "نصيبي و قسمتك3" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة : "وانا عامله كيوت، نصيبي و قسمتك3 ديما الشرقاوى".

وتفاعل عدد كبير من متابعى سارة نخلة على مع الصورة، وعلق بعضهم، قائلا: " دور جميل، موفقه، الجميلة، يحميكى".

يذكر أن مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.
وأنا عاملة كيوت.. سارة نخلة من كواليس نصيبي وقسمتك 3
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