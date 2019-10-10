تصرف جديد.. كهربا يواصل تلميحاته بشأن انضمامه لـ الأهلي

واصل محمود عبد المنعم نجم فريق أ فيس البرتغالي، بعض التصرفات التي تؤكد قرب انضمامه لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقام محمود عبد المنعم كهربا بمتابعة محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي حصل علي توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف مع دفع الشرط الجزائي في تعاقده المقدر بـ 450 ألف دولار.





وقالت المصادر إن كهربا وصل إلي القاهرة منذ ساعات ووقع للمارد الأحمر.





ويلعب كهربا حاليًا في أفيس البرتغالي مع وجود شرط جزائي في عقده ينص علي دفع 450 ألف دولار للرحيل.