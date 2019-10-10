الأرصاد تكشف مفاجأة عن الأحوال الجوية.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعيش فصل الخريف وهو أحد الفصول الانتقالية، والمعروف عنه التغيرات الحادة والسريعة في الأحوال الجوية خاصة أنه يتحول من طقس حار الى بارد.





وأَوضح إبراهيم عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «ON E» أن طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى في القاهرة 32 درجة، مضيفا أنه اعتبارا من اليوم وحتى الأحد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.





وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يومي الأحد والإثنين ستوجد بعض الأمطار المتوسطة والخفيفة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، موضحا أن التغيرات الحالية في الطقس طبيعية في هذا التوقيت من العام.



