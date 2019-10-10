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أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
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محمود محسن
شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 10– 10 - 2019 في مصر، ارتفاعا في مستهل التعاملات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 671 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس 10 – 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الخميس 10– 10 - 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 682 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 582 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 5457 جنيها.
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