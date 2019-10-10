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رياضة

هندعيلكم.. عدلي القيعي يرد على طلب أحمد مرتضى من الأهلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
عدلى القيعى
عدلى القيعى
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محمد السعيد
رد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على تصريحات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان أحمد مرتضى منصور طالب مسئولي النادي الأهلي بمساندة الفريق في مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك يريد مساندتنا؟ هندعيلكم حاضر".

وتطرق عدلي القعيعي للحديث عن أداء فايلر مدرب الأهلي قائلا:" فايلر مدرب شاب، لم يحقق ما يناسب قداراته حتى الآن، متفائل به جدا مع الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 19 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدروي الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدروي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع بـ 7 نقاط.
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