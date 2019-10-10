وزير الخارجية الأمريكي: لم نعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده لم تعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا.



وأوضحت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم، الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أدلى بهذا التصريح دفاعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الدعم العسكري الذي تقدمه للقوات الكردية في سوريا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بالتزامن مع قيام تركيا بغزو الجزء الشمالي من البلاد وطرد العناصر الكردية منه.



يذكر أن ترامب أعلن الأحد الماضي انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا عقب إجرائه مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي عرّض الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة للاعتداء من جانب تركيا وتنظيم داعش الإرهابي، حسب "بوليتيكو".