أحدها بـ حجم هرم خوفو.. سرب كويكبات يهدد الحياة على الأرض

ينتظر علماء وكالة ناسا الأمريكية اليوم، الخميس، مرور سرب من الكويكبات بجوار الأرض تماما، وقد تصطدم بنا فى أسوأ الظروف، وهو الأمر الذى كان قد تم الكشف عنه لاحقًا بتواجد سرب من الكويكبات يبلغ عددها 16 كويكبا، تتجه إلى الأرض بأقصى سرعتها خلال الأسبوع الجاري.



ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن أكبر كويكب من هذا السرب يعد أكبر من هرم خوفو الضخم بالجيزة، ووفقًا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن سبعة من سرب الكويكبات سيقتربون من الأرض وهذه أسماء بعضهم: SB6 و2019 TM و2019 TS.



وبدأت هذه الكويكبات في الاقتراب من الأرض منذ أمس الأول، الثلاثاء 8 أكتوبر، ورغم أن معظم هذه الكويكبات ستقترب من الأرض من مسافات آمنة للغاية، إلا أنه من المتوقع أن يطير أحدها بالقرب من كوكب الأرض.



ووفقًا لـ CNEOS، فإن كويكب 2019 T1 سوف يقترب من الأرض بمسافة حوالي 351000 ميل، وهو ما يزيد قليلًا على المسافة بين الأرض والقمر.



وأقطار الكويكبات الباقية تتراوح بين 29 و38 مترا، وقد يكون حجمها صغيرا نسبيا مقارنة بغيرها، إلا أنها في حالة اصطدامها بالأرض ستصبح مميتة.



أما كويكب 2019 SX5 الذي يبلغ قطره 140 مترا، والذي يعادل حجمه الهرم الأكبر، فسوف يقترب من الأرض في 10 أكتوبر.