Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جروس يشعل الخلاف بين إدارة الأهلي السعودي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:07 م
جروس مدرب الزمالك
جروس مدرب الزمالك السابق
Advertisements
محمد السعيد
تسبب اختلاف في وجهات النظر بين إداراة نادي أهلي جدة، على تأجيل التعاقد مع السويسري كريسيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لخلافة الكرواتي برانكو الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية، أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الأمير مسعود بن مشعل المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة، وأحمد الصائغ رئيس النادي حول فكرة التعاقد مع جروس.

واضاف الصحيفة، أن منصور بن مشعل يريد التعاقد مع مدرب عالمي لم يسبق له التدريب في السعودية، فيما يرغب رئيس النادي في التعاقد مع جروس، لانه على دارية كاملة بالدوري السعودي، وسبق له النجاح مع الفريق".

وكان جروس قدم نتائج مميزة مع الزمالك في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الأبيض للتويج بكأس السوبر المصري السعودي، وبطولة الكونفدرالية.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي السعودي برصيد 11 نقطة، من 6 مباريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحف السعودية تكشف حقيقة رحيل برانكو عن قيادة أهلي جدة

مدرب أهلي جدة يعتذر للجماهير عقب التعادل مع العدالة بالدوري السعودي

إياك وعمر السومة.. أهلي جدة يجهز مفاجأة صادمة لمدربه

بعد رحيله عن الزمالك.. جروس يقترب من أهلي جدة

جروس يقترب من تدريب الأهلي السعودي بعد إقالة برانكو

جروس ودياز مرشحان لتدريب أهلي جدة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف المسئول الرئيسي عن أزمة سد النهضة.. فضيحة جديدة تطال مذيعي قنوات الإخوان

فشل في اغتصابها.. طالب ثانوي يقتل ربة منزل

مفاجأة.. مصر تعلن اكتشاف آثرى جديد.. فيديو

شاهد.. لحظة طعن وزير الأمن الإندونيسي

أخبار الرياضة.. القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى..تصريحات نارية من مرتضى منصور

حلو بزيادة.. هيدى كرم تشعل إنسجرام وسط البحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام