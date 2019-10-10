جروس يشعل الخلاف بين إدارة الأهلي السعودي

تسبب اختلاف في وجهات النظر بين إداراة نادي أهلي جدة، على تأجيل التعاقد مع السويسري كريسيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لخلافة الكرواتي برانكو الذي رحل بسبب سوء النتائج.



وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية، أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الأمير مسعود بن مشعل المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة، وأحمد الصائغ رئيس النادي حول فكرة التعاقد مع جروس.



واضاف الصحيفة، أن منصور بن مشعل يريد التعاقد مع مدرب عالمي لم يسبق له التدريب في السعودية، فيما يرغب رئيس النادي في التعاقد مع جروس، لانه على دارية كاملة بالدوري السعودي، وسبق له النجاح مع الفريق".



وكان جروس قدم نتائج مميزة مع الزمالك في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الأبيض للتويج بكأس السوبر المصري السعودي، وبطولة الكونفدرالية.



ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي السعودي برصيد 11 نقطة، من 6 مباريات.