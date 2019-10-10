‏المبدعون يذهبون سراعا.. مارجو حداد تنعى المخرج شوقي الماجري

شرت الفنانة الأردنية مارجو حداد، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة للمخرج الراحل شوقي الماجري، بعدما وافته المنية صباح اليوم الخميس، ناعية إياه من خلال التعليق على الصورة، قائلة: «‏المبدعون يذهبون سراعًا ‏خفيفين حتى على الأرض ‏.. الموت يغيب المخرج المبدع شوقي الماجري .. ‏شيء من الحس العميق مغلفٌ ‏بالصمتِ».



وتابعت مارجو حداد، قائلة: «ساعةَ يرحلُ المبدع أسرجتَ في دنياكَ شعلةَ مبدعٍ ‏وسريتَ حيثُ تضمك الأوطانُ .....حضوره الأذكى والألمع. ‏لكنّ سينَماه لن تغيب... صانِعُ فرحٍ آخر يرحل اليوم. #شوقي_الماجري‬⁩ فلترقد بسلام. ستبقى أكثر من بصمة وذكرى».



جاء ذلك، بعدما أعلنت عدد من المواقع الإخبارية التونسية، من بينها «radiomed»، عن وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.



ولم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمان الراحل شوقي الماجري، أو موعد ومكان العزاء، الذي سوف تتلقاه أسرته في مسقط رأسه بتونس.



للمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.