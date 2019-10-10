Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

‏المبدعون يذهبون سراعا.. مارجو حداد تنعى المخرج شوقي الماجري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:32 م
مارجو حداد
مارجو حداد
Advertisements
سعيد فراج
شرت الفنانة الأردنية مارجو حداد، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة للمخرج الراحل شوقي الماجري، بعدما وافته المنية صباح اليوم الخميس، ناعية إياه من خلال التعليق على الصورة، قائلة: «‏المبدعون يذهبون سراعًا ‏خفيفين حتى على الأرض ‏.. الموت يغيب المخرج المبدع شوقي الماجري .. ‏شيء من الحس العميق مغلفٌ ‏بالصمتِ».

وتابعت مارجو حداد، قائلة: «ساعةَ يرحلُ المبدع أسرجتَ في دنياكَ شعلةَ مبدعٍ ‏وسريتَ حيثُ تضمك الأوطانُ .....حضوره الأذكى والألمع. ‏لكنّ سينَماه لن تغيب... صانِعُ فرحٍ آخر يرحل اليوم. #شوقي_الماجري‬⁩ فلترقد بسلام. ستبقى أكثر من بصمة وذكرى».

جاء ذلك، بعدما أعلنت عدد من المواقع الإخبارية التونسية، من بينها «radiomed»، عن وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

ولم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمان الراحل شوقي الماجري، أو موعد ومكان العزاء، الذي سوف تتلقاه أسرته في مسقط رأسه بتونس.

للمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جثمان وزير الاتصالات الأسبق يصل مصر غدا والعزاء الاثنين في عمر مكرم

مرتضى منصور يكشف حقيقة تغريم الجبلاية 5 آلاف دولار بسبب الزمالك

الأحفاد السبب.. مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع الخطيب

أخبار الرياضة.. القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى..تصريحات نارية من مرتضى منصور

اشربوه.. تعليق صادم لـ خالد الغندور بشأن قرب انضمام كهربا لـ الأهلي

أول رد إسرائيلي على الهجمات التركية شمال سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب