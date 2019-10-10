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فن

هبة مجدي تشارك محمد رجب بطولة الأخ الكبير

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:53 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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شيري نبيل
تجسد الفنانة هبة مجدي البطولة النسائية أمام الفنان محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير"، الذي تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى"، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبد الفتاح، حيث وقعت هبة مجدى بشكل رسمي عقد العمل، كما انضمت الفنانة الشابة هاجر أحمد لفريق العمل.

ويعقد حسام شوقي مدير عام سينرجى ومخرج العمل والمؤلف جلسات عمل مكثفة حاليا للاستقرار على قائمة الفنانين المشاركين فى العمل، حيث أن هناك عدة أسماء مرشحة من أجل التعاقد معهم خلال أيام، وذلك رغبة من الشركة فى بدء التصوير مباشرة خلال أيام.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هبة مجدي مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وأيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته انجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.
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