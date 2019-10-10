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منوعات

الشطرنج وشلل النوم.. 5 معلومات ستجعلك تؤمن بحقيقة المخلوقات الفضائية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:16 م
صدى البلد
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كريم جمال
هل المخلوقات الفضائية حقيقة؟ لطالما ظل هذا السؤال الأبرز على مدار قرنين من الزمان، دون إجابة واضحة من أحد، وما زاد الطين بلة بعض مقاطع الفيديو غير المفسرة على الإنترنت.

وبحسب دراسة أجرتها قناة "ناشونال جيوجرافيك"، فإن ثلث سكان الولايات المتحدة يعتقدون أن المخلوقات الفضائية حقيقية، وبعضهم أدلى بشهادات عن رؤيتهم سفنا فضائية أجنبية من خارج الأرض.

وفيما يلى نستعرض 5 معلومات ستجعلم تعيد التفكير في الأمر:

1- تواصلوا من قبل مع البشر
ادعى رائد الفضاء للمركبة أبولو 14 إدجار ميتشل، أن المخلوقات الفضائية تواصلت مع البشر من قبل، إلا أن الحكومات تخفي الحقيقة عن الناس.

2- النشاط الجيوفيزيائي
ظهرت لقطات فيديو وقت وقوع الانفجار البركاني لجبل Shindake في جزيرة Kuchinoerabu-jima اليابانية في 29 مايو 2015، تبين جسما غامضا من السماء يتابع الحدث، والذى تم تصنيفه كمخلوق فضائى من البعض.

3- اغتيال نابليون بونابرت
ادعى نابليون بونابرت أنه اختطف من قبل الأجانب وظل في عداد المفقودين لعدة أيام في يوليو 1794، وحتى بعد موته تبين أنه داخل جسده كانت هناك رقاقة إلكترونية أو microchip.

4- الشطرنح
ادعى رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج أن اللعبة تم اختراعها من قبل الفضائيين، وأنه تم اختطافه من قبلهم في بدلات فضاء صفراء في 17 سبتمبر 1997.

5- شلل النوم
قال عالم النفس آلان شين إن الأشخاص الذين يتعرضون لشلل النوم فهو ليس جاثوما، بل عملية اختطاف سريعة للفضاء وتتم إعادتهم مجددًا.
الشطرنج وشلل النوم.. 5 معلومات ستجعلك تؤمن بحقيقة المخلوقات الفضائية
الشطرنج وشلل النوم.. 5 معلومات ستجعلك تؤمن بحقيقة المخلوقات الفضائية
الشطرنج وشلل النوم.. 5 معلومات ستجعلك تؤمن بحقيقة المخلوقات الفضائية
الشطرنج وشلل النوم.. 5 معلومات ستجعلك تؤمن بحقيقة المخلوقات الفضائية
الشطرنج وشلل النوم.. 5 معلومات ستجعلك تؤمن بحقيقة المخلوقات الفضائية
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