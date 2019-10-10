تورط بجريمة بشعة.. إعدام مصري في الأردن

ذكر موقع "إيلاف" السعودي أن حكمًا قضائيًا نهائيًا صدر بإعدام مواطن مصري في الأردن، بسبب علاقة عاطفية مع امرأة متزوجة.



وقضت محكمة التمييز الأردنية بالمصادقة على قرار محكمة الجنايات الكبرى بإعدام عامل مصري قتل زوج عشيقته بالاتفاق معها، وقضت المحكمة نفسها بسجن الزوجة بالأشغال الموقتة مدة 15 عامًا.



وذكرت وكالة عمون الأردنية أن القضية تعود أحداثها إلى عام 2016، تضمنت قيام المتهم، وهو عامل مصري (23 عامًا)، بالتعرف إلى المتهمة (39 عامًا)، قبل ارتكاب الجريمة بعام واحد، وتعرف زوجها المغدور إلى المتهم، وأصبحا صديقين مقربين.



وأشارت الوكالة إلى أن علاقة غرامية نشأت بين المتهم والمتهمة (زوجة المجني عليه) من دون علم زوجها، وأخذت تشكو له سوء معاملة زوجها لها، فعرض عليها فكرة قتله، وأخذا يفكران في طريقة للتخلص منه، من أجل أن يتزوجا، ويعيشا معًا في مصر.



أضافت الوكالة أن الشاب المصري طلب منها ثمن مسدس لشرائه، ليتمكن عبره من تنفيذ الجريمة، فأعطته 300 دينار، فاشترى المسدس وشريحتي هاتف لكليهما، حتى يتبادلا الاتصالات والتنسيق لإتمام الجريمة.



واتصل المتهم بالمغدور، وطلب لقاءه، وعقب اللقاء أطلق عليه النار وأصابه في رأسه، ما أدى إلى وفاته. وبعد ذلك، فتحت قوات الأمن تحقيقًا في الحادثة، وألقت القبض على الجاني، ليصدر بحقه أخيرًا حكم بالإعدام.