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أخبار العالم

أردوغان يعلن حصيلة ضحايا العدوان التركى على شمال سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:50 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أحمد محرم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن قوات بلاده التي توغلت في شمال شرق سوريا قتلت أكثر من مئة مسلح.

وأضاف أردوغان في كلمة لنواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان في أنقرة "تستمر العملية حاليا بمشاركة جميع وحداتنا... 109 إرهابيين قتلوا حتى الآن".

وبعد ساعات من قصف مدفعي عنيف، تخللته غارات محدودة، أعلنت القوات التركية ليلة الأربعاء بدء هجومها البري في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في عملية عسكرية جاءت بعد ما بدا بأنه أشبه بضوء أخضر أمريكي، إلا أنها لاقت انتقادات دولية واسعة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، الخميس: "تصدت قواتنا لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك" قرب بلدة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، كما "أفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت ليلا أنها تصدت لأول محاولة توغل تركية في منطقة ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن العملية العسكرية "برا وجوا كانت ناجحة خلال الليل، وسيطرنا على أهداف حددناها"، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن ما هي تلك الأهداف ومواقعها. وشددت أن "العملية مستمرة وفق الخطة بنجاح".
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