اسم يهودي .. حكاية تاريخية لـ خليج نعمة بشرم الشيخ

أول من أطلق على خليج نعمة بجنوب سيناء هذا الاسم كان اليهود وقت الاحتلال الإسرائيلى لسيناء حيث كان يعرف عند البدو بخليج العاط.



وقال إسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء إن اسم العاط، نسبة إلى العاطي وهو الله، مشيرا الى أن آخرين يرجعون سبب التسمية إلى قبيلة بني عطية الموجودة على الجهة المقابلة على الشاطئ السعودي بمدينة تبوك ، وهى إحدى القبائل العربية الكبيرة، إلا أن الإسرائيليين غيروا اسم خليج العاط إلى خليج نعمة بعد احتلالهم لسيناء عام ١٩٦٧م، ونعمة هي إحدى نساء اليهود، والتي كان لها دور في مساعدة اليهود في التاريخ اليهودي.



وأضاف احمد الشيخ خبير سياحى بشرم الشيخ انه تم تغيير اسم المنطقة الي مارينا شارم ولكنها تبقي معروفة الي الان باسم خليج نعمة، ويلاحظ ان سكان مدينة شرم الشيخ او المترددين عليها من الزائرين يستخدمون الاسمين معا (خليج نعمة ، مارينا) اثناء انتقالاتهم بالمواصلات الداخلية بالمدينة.



ولاقي خليج نعمة شهرة كبيرة من السياح ومشاهير العالم ومشي به زعماء العالم فى مؤتمر صانعي السلام ١٩٩٦ ويقبل عليه اثرياء العالم.

