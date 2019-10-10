بـ ملابس ثقيلة.. نيللى كريم تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة نيللى كريم ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها بفستان باللون الأسود طويل، وفوقه جاكيت من الجلد باللون الأسود بأكمام طويلة، وحملت بورتوفيه باللون الأسود اللامع



وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، وأعتمدت فى الميكاب على الأيلينر الذى يبرز جمال عيونها، وأحمر شفاة باللون الأحمر اللامع



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بساعة لليد وخاتم لأكمال إطلالتها.