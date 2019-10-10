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أخبار العالم

نتنياهو يندد بالغزو التركي لـ شمال سوريا: تطهير عرقي للأكراد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:01 م
نتنياهو يندد بالغزو
نتنياهو يندد بالغزو التركي لـ شمال سوريا
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سمر صالح
ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، بالغزو التركي للمناطق الكردية في شمال شرقي سوريا، محذرا من عمليات تطهير عرقي بالمنطقة.

وكتب نتنياهو على "تويتر" إن "إسرائيل تندد بقوة بالغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا وتحذر من ضلوع تركيا ووكلائها في تطهير عرقي للأكراد".

وأضاف :"إسرائيل مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الكردي المغوار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، وسط دعوات دولية وأممية إلى ضبط النفس ووقف العملية.
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