تفاصيل زيارة بوتين للسعودية والإمارات



يزور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، السعودية يوم الاثنين المقبل، كما يزور الإمارات الثلاثاء القادم.



وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه يتم الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية.



كما سيوقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي خلال الزيارة اتفاقات بنحو ملياري دولار.



ويبحث بوتين مع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.



كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية.



وكان الرئيس الروسي قد زار السعودية في فبراير عام 2007 أي منذ 12 عاما، أما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فقد زار روسيا للمرة الأولى في العام 2017، حينها وصفت زيارة العاهل السعودي بالتاريخية.



وعن برنامج زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية، قال أوشاكوف، إنه سيبدأ الاثنين بمراسم الاستقبال مع الملك سلمان، وبعد ذلك ستقام مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس بوتين، على أن تجري بعد ذلك محادثات بين الرئيس بوتين والملك سلمان، يلي ذلك توقيع مجموعة من الوثائق المشتركة.



وعلى أجندة بوتين المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الروسي - السعودي، على أن يشارك في الاجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعد الانتهاء من الاجتماع سيجري بوتين لقاء مع الأمير السعودي.



ومن المقرر أن يسافر بوتين إلى الإمارات الثلاثاء، وسيلتقى قيادات دولة الإمارات.. وأشار أوشاكوف إلى أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.