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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. النجوم ينعون شوقى الماجرى.. أحمد موسى يفتح النار على أردوغان

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
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منار نور
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.

ناس بتموت معاهم حياتك.. أحمد سعد يوجه رسالة غامضة لجمهوره

تركى آل الشيخ يعلن مفاجأة لجمهور مصر.. شاهد

هتلر تركيا.. أحمد موسى يفتح النار على أردوغان بعد العدوان على سوريا

الرائعون يتركون آثارًا رائعة.. ليلى علوى تنعى شوقى الماجرى

واحد من كبار صناع الفن.. أصالة توجه رسالة إلى شوقي الماجري

إبن بلدي المبدع.. درة تنعى شوقى الماجرى برسالة موثرة

صدمت كل الناس اللي بتحبك.. نيللى كريم تنعى شوقى الماجرى

قاس ومؤلم وصعب تصديقه.. كندة علوش تنعى شوقى الماجري بكلمات مؤثرة

شاهد.. أول رد فعل من صبا مبارك بعد وفاة طليقها شوقي الماجري

هندى صبرى توجه رسالة مؤثرة لـ شوقى الماجرى

الإنسان الراقي .. ظافر عايدين ينعى شوقى الماجرى بكلمات موثرة

وفاء الكيلانى تنعى شوقى الماجرى بكلمات مؤثرة

حلو بزيادة.. هيدى كرم تشعل إنسجرام وسط البحر

أغنية جديدة.. أحمد فلوكس يهاجم الهارب معتز مطر
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