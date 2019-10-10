شاهد.. أول رد فعل من صبا مبارك بعد وفاة طليقها شوقي الماجري

نشر الفنانة صبا مبارك، صورة سوداء، عبر حسابها على إنستجرام، ولم تعلق عليها بشيء، وذلك بعد وفاة طليقها المخرج شوقي الماجري، اليوم، الخميس.وكان المخرج شوقي الماجري قد تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك، ولكن زيجتهما لم تستمر طويلا، وتم الانفصال بعد أن أنجبا ابنهما (عمار)، الذي ولد في مارس عام 2004.وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.