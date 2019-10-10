Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صدمت كل الناس اللي بتحبك.. نيللى كريم تنعى شوقى الماجرى

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:47 م
نيللى كريم
نيللى كريم
Advertisements
منار نور
نعت الفنانة نيللى كريم المخرج التونسي شوقي الماجري، الذى رحل عن عالمنا عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وكتبت " نيللى كريم " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " دقيقة صمت علي روحك يا صديقي يا غالي ، رحلت في هدوء . بس صدمت كل الناس الي بتحبك .البقاء لله " .

وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سولاف فواخرجي عام 2008.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شوقي الماجري مخرج مسلسل أسمهان عن عمر 47 عاما

وفاء الكيلانى تنعى شوقى الماجرى بكلمات مؤثرة

هندى صبرى توجه رسالة مؤثرة لـ شوقى الماجرى

الإنسان الراقي .. ظافر عايدين ينعى شوقى الماجرى بكلمات موثرة

خسارة كبيرة.. سلافة معمار تنعى المخرج الراحل شوقي الماجري

‏المبدعون يذهبون سراعا.. مارجو حداد تنعى المخرج شوقي الماجري

ترشيحاتنا

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام

وفاة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق في جنيف

اشربوه.. تعليق صادم لـ خالد الغندور بشأن قرب انضمام كهربا لـ الأهلي

أخبار الرياضة.. القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى..تصريحات نارية من مرتضى منصور

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10-10-2019 والقنوات الناقلة

هدد أوروبا.. أردوغان يكشف خطته بشأن أسرى داعش في سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب