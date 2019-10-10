صدمت كل الناس اللي بتحبك.. نيللى كريم تنعى شوقى الماجرى

نعت الفنانة نيللى كريم المخرج التونسي شوقي الماجري، الذى رحل عن عالمنا عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.



وكتبت " نيللى كريم " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " دقيقة صمت علي روحك يا صديقي يا غالي ، رحلت في هدوء . بس صدمت كل الناس الي بتحبك .البقاء لله " .



وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سولاف فواخرجي عام 2008.

