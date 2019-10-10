الهارب من الحرب.. أسرته: إنسان بلا ضمير شوه والدنا.. والحاج مختار: لا قريبي ولا أعرفه.. فيديو وصور

يقطن الحاج مختار المغازي، البالغ من العمر نحو 96 عامًا، في منزل مكون من 3 طوابق بحي رخا بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حيث عُرف عنه أدبه الجم ودماثة أخلاقه وحرصه على تأدية الصلوات الخمس خاصة صلاة الفجر في المسجد لفترة ليست ببعيدة، إلا أنه نظرًا لكبر سنه وإصابته بضعف شديد في الإبصار، وأمراض الشيخوخة، فيؤدي الفروض الخمسة في منزله منذ فترة.



لم يكن يعلم الحاج مختار، أن صورته تُحدث ضجة كبرى على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن استخدمها أحد الأشخاص، استخدامًا خاطئًا، وكتبت تعليقًا أعلاها على صفحته الشخصية، بأنها صورة لجده، الذي هرب من حرب السادس من أكتوبر، وعوقب بالسجن لمدة عام، ما أثار استياء وغضب أسرته، وأقاربه وجيرانه الذين يقدرون هذا الرجل صاحب الخلق الرفيع.



في البداية، تقول رشا مختار، ابنة صاحب الصورة، لـ"صدى البلد"، والدي له 7 أبناء، 4 أولاد و 3 بنات، أكبر أخواتي ممرضة عمرها 58 عامًا، وأصغر أخواتي يعمل حلاقًا ومسافر بالأردن وعمره 30 عامًا، فوجئنا بانتشار صورة والدي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة سيئة من إنسان ليس له أي ضمير ولا أخلاق، وسنقوم برفع دعاوى قضائية ضد سمير.ر طبيب من المنوفية، كما علمنا، لقيامه بالتشهير بوالدنا وطلب تعويض منه.



وتابعت، ابنة صاحب الصورة، أنها راسلت المدعو سمير.ر ، طبيب من المنوفية، عبر تطبيق الماسينجر على الفيسبوك، وقالت له لماذا تُشهر بوالدي وبصورته على غير الحقيقة، فرد علي قائلًا " مضيعيش من وقتي .. أنا بعتذر وخلاص"، فرديت عليه " بتعمل كده ليه دا راجل كبير ومينفعش تستهزئ به، وقام بحظري ومنع المحادثات معي عند مواجهته بكذبه وتضليله لما فعله من تشهير مع والدي.



وأضافت، والدي كما أشار إليك أنه من مواليد عام 1923م، لكن كانوا في الماضي لا يسجلون المواليد ويقومون بإجراء تسنين لهم، فسُجل من مواليد 1933م، ولم يقم بخوض أي حروب بحكم سنه، ففي عام 1973 كان يتعدى سن الخمسين عامًا، وأدى والدي الخدمة العسكرية الإلزامية شأنه شأن أي مواطن مصري، ولم يهرب كما ادعى مروج هذه الشائعات مختتمة حديثها "حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشخص".



وبكلمات بسيطة لرجل من الزمن الجميل، ورغم أنه طاعن في السن، ومصاب بأمراض الشيخوخة، يرتدي نظارته الطبية، عبر الحاج مختار المغازي، عن استيائه الشديد، من الأخبار التي نُشرت عنه زورًا وبهتانًا، وعلى غير الحقيقة، قائلًا لـ"صدى البلد"، أنا من مواليد 1923م.. وسمير. ر اللي عمل كده لا أنا جده ولا قريبي ولا أعرفه ولا من بلدنا.. مش جايز العمل اللي عملته دا .. دا عمل فسوق".

