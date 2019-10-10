Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احتفالية تسليم الدرع.. الأهلي أقوى خط دفاع.. والشناوي ملك الكلين شيت

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج باللقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه.

ونستعرض أبرز أرقام الأهلي في بطولة الدوري الموسم الماضي على النحو الآتي:

جاء الأهلي كأقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 20 هدفا فقط على مدار 34 مباراة، خاضها منذ بداية المسابقة، وحتى التتويج باللقب، منها 19 مباراة لم يستقبل فيها مرماه أية أهداف، ليصبح أكثر فرق الدوري خروجا بشباكه نظيفة هذا الموسم «كلين شيت».

ونجح محمد الشناوي حارس الأهلي، في التربع على صدارة حراس المرمى، الذين حافظوا على نظافة شباكهم لأكبر عدد من مباريات الدوري؛ برصيد 13 مباراة متفوقا على كافة حراس الدوري الموسم الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدلي القيعي يفجر مفاجأة: الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن.. ولا نعلم مصيره؟

أليسون وإيديرسون.. ملوك الأرقام التاريخية مع ليفربول ومانشيسترسيتى.. تفاصيل

أرقام الأهلي التاريخية في الدوري قبل مواجهة سموحة

الأهلي فوق الجميع .. ملك الأرقام القياسية في مسابقة الدوري الممتاز

احتفالية تسليم الدرع.. الأهلي الأكثر فوزًا في الدوري الـ41

ترشيحاتنا

تعرف على موعد عزاء المخرج شوقى الماجرى بالقاهرة

التصرف الشرعي عند رؤية امرأة تزني وحكم إخبار من سيتزوجها بهذا الأمر.. فيديو

اخبار الرياضة.. قرار مفاجئ لـ حسام البدري.. مرتضى منصور يهاجم أصالة.. تأجيل مواجهتين للزمالك في الدوري

إحالة سعاد الخولي في قضية غسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

رجاء الجداوي: كنت هعنس لولا نبيلة عبيد

شاهد.. أول رد فعل من صبا مبارك بعد وفاة طليقها شوقي الماجري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان