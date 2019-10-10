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رياضة

عمر خربين يتعرض لإصابة قوية في تصفيات مونديال 2022.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:49 م
عمر خربين
عمر خربين
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أحمد هاني
تعرض النجم السوري عمر خربين لاعب بيراميدز السابق والهلال السعودي الحالي، أثناء مباراة منتخب بلاده مع نظيره جزر المالديف في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وأثناء إرسال عمر خربين كرة طولية إلى داخل منطقة جزاء تعرض لتدخل قوي، وسقط نجم الهلال أرضًا، على إثر تعرضه للإصابة، خرج على إثرها من مطلع الشوط الثاني على عربة الإسعافات.

وسجل النجم السوري المخضرم عمر السومة هدفى الفوز الثمين بهدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الـ 60 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد منتخب سوريا إلى 6 نقاط ثانيًا في الترتيب في جدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر، بينما تجمد رصيد المالديف عند 3 نقاط في المركز الرابع.



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