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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:23 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، اليوم الخميس، مقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد.

كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه الدكتور محمد اللبان، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، حيث بحث معهم مدى انتظام سير العملية التعليمية، والاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها الكلية في العام الدراسي الجديد لتهيئة بيئة تعليمية مثلى ومناسبة للطالبات.

وناقش رئيس الجامعة ونائبه إدارة الكلية مدى جودة ونوعية الخدمات المقدمة للطالبات في الأقسام المختلفة بالكلية، مؤكدا ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية التي تنمي حس الانتماء للوطن وتدعم روح التعاون والمشاركة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة التفقدية أن مصلحة بناته الطالبات فوق كل شيء، موضحا أن إدارة الجامعة تعمل لصالح الطلاب والطالبات لدعمهم في كافة الجوانب، وتقديم نموذج أزهري متميز أكاديميا وأخلاقيا، محبا لوطنه نافعا لمجتمعه.

وحرص رئيس الجامعة على التحدث المباشر مع الطالبات مشددا على ضرورة رفع الوعي لدى منسوبي الجامعة من أجل التصدى للشائعات، وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهن، في المقابل حرصت الطالبات وأسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد بأخذ اللقطات التذكارية مع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد
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