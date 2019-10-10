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رياضة

شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:22 م
حفل تتويج النادي
حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري
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محمد رشاد
توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.

ويقدم موقع صدى البلد صورا من حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري 41 فى تاريخه.

وأقيم اليوم الخميس احتفالية كبيرة لتسليم درع الدوري المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة ، كما حرص على الحضور محمد الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ، وأعضاء المجلس والجهاز الفني للفريق ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ واللاعبين، وعدد نجوم النادي الأهلي السابقين وعدد من الفنانين على رأسهم أمير عيد ومصطفى قمر .
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
شاهد.. حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41 في تاريخه
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