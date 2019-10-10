أسقف الشرقية يصل كندا بعد تكليف البابا تواضروس

وصل نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان إلي كندا، في زيارة رعوية لبعض كنائس الإيبارشية هناك.



جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد كلف نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية بالإشراف على بعض الكنائس بكندا.



يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تفقد مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا، خلال جولة اصطحب قداستَه فيها نيافةُ الأنبا مارك أسقف الإيبارشية.



وأطلع نيافته، قداسة البابا تاريخ كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدرافي (مقر المطرانية) وآخر التطويرات التي أجريت عليها من تجديدات وأيقونات.



تأتي زيارة قداسة البابا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها أمس ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.



يرافق البابا تواضروس خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق.

