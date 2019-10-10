أمريكا وروسيا ترفضان مقترحا في مجلس الأمن بإدانة العدوان التركي على سوريا

رفضت أمريكا وروسيا، مقترحا تقدمت به 5 دول، لمجلس الأمن الدولي، بإدانة العملية العسكرية التركية على شمال سوريا.



جاء ذلك أثناء اجتماع مغلق لمجلس الأمن، اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ودعت كل من ألمانيا، وبلجيكا، وبولندا، وفرنسا، وبريطانيا، وإستونيا، لموقف فعلي بإنهاء عملية «نبع السلام» ووقف العدوان على الشعب السوري فورًا، وفقًا لموقع "تركيا الآن".



لكن الولايات المتحدة وروسيا لم توافقا على المقترح، ولم تستخدم كلا البلدين عبارة "إدانة" في تصريحهما بمجلس الأمن الدولي.



وبعد الاجتماع، قالت الممثلة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن واشنطن لا تدعم العملية التركية، مشيرة إلى أن تركيا مسؤولة عن حماية الأقليات في سوريا بمن فيهم المسيحيين والأكراد وعدم وقوع أزمة إنسانية في سوريا.



وأضافت كرافت أن "تركيا مسؤولة الآن عن عدم هروب أي مقاتل من داعش محتجز، وعدم إعادة نشاطه بأي شكل من الأشكال".