تصفيات مونديال 2022.. السعودية تهزم سنغافورة.. والإمارات تكتسح إندونيسيا

حقق منتخب السعودية فوزًا عريضًا بعد اكتساح سنغافورة، بثلاثة أهداف دون مقابل فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بمدينة "بريدة" السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمسابقتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط تقاسم بها صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة مع سنغافورة، ويأتى فلسطين ثالثا برصيد 3 نقاط متساويا مع أوزبكستان، ويأتى اليمن فى مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.



وفي مباراة أخرى حقق منتخب الإمارات فوزًا عريضًا بخماسية في شباك ضيفه منتخب أندونيسيا ةعلى ملعب "آل مكتوم".



كما أنهي التعادل السلبى مواجهة منتخب الأردن مع ضيفه منتخب الكويت، فى المجموعة الثانية، ليرفع المنتخبان رصيدهما للنقطة الرابعة، إذ يحتل منتخب الكويت المركز الثانى بفارق الأهداف عن الأردن، بينما يتصدر أستراليا برصيد 6 نقاط.

