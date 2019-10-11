موعد عملية الحقن الموضعي لمحمود الخطيب ومدة العلاج

كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي سوف يحصل على حقن موضعي في الظهر اليوم بإحدى المستشفيات الخاصة ولن يغادر إلى ألمانيا.



وقالت المصادر إن الخطيب يعاني من آلام حادة في الظهر وسوف يخضع للحقن أولا بهدف التخلص من آلام على أن يخضع لبرنامج علاجي لمدة أسبوع قبل أن يتم إتخاذ القرار النهائي في العملية الجراحية من عدمه.



وكان الخطيب خضع لفحص طبي من قبل الخبير الألماني «بيرتا لانفي».. وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.



وينتظر الخطيب عقب الحقن الموضعي أسبوعا لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة والتي سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.