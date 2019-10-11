شاهد .. رسائل المصريين للخطيب قبل خضوعه لعملية جراحية

تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي لوعكة صحية شديدة، ويخضع لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس النادي الأهلي في الأيام الماضية.



وينتظر الخطيب أسبوعا لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة والتي سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.



رصدت عدسة صدى البلد رسائل بعض مشجعي كرة القدم للكابتن الخطيب لدعمه أثناء فترة علاجه.



قال عباس علي: شفاك الله وعافاك يا كابتن مصر صانع اللعبه الحلوه وحبيب كل المصريين من كل الأطياف.



وأشار محمد عصام إلى أنه بالرغم من كونه من مشجعي نادي الزمالك إلى أنه يكن كل الحب والتقدير والاحترام للكابتن محمود الخطيب ويتمنى له شفاء عاجل وان يمتعه الله بكل الصحه والعافيه.



وأضاف محمد عيد أنه أيضا احد مشجعي نادي الزمالك الا انه لا يوجد شخص في مصر يعشق كرة القدم ويعشق الاستمتاع بمشاهدة اللعب الجيد والماهر ولا يعشق الخطيب لافتا إلى أن الكابتن الخطيب مثال كروي يحتذى به من لعب وفكر واداره وشخصيه فمن لا يعشق الخطيب متمنيا أن يتم الله شفاء الخطيب على خير.



وتمنى أمجد محيي الشفاء العاجل للكابتن الخطيب داعيا لله ان يأخذ بيده ويعافيه من من كل سوء ويشفيه شفاء لا يغادره سقما قائلا ان الكابتن الخطيب في اختبار من الله وان الله سوف يأخذ بيده ويعافيه.



وتابع محمود صالح قائلا ان الكابتن الخطيب رمز من رموز مصر والكره المصريه وانه الشخصيه الكرويه الوحيده التي اجتمع على حبها مشجعي جميع الانديه المصريه، وهو قادر على تخطي محنته لانه لا يستسلم ابدا.