إقبال محدود على انتخابات نقابة الأطباء فى قنا

فتحت نقابة الأطباء بقنا، أبوابها لاستقبال الناخبين من أطباء قنا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بقنا، لاختيار نقيب قنا و٤ أعضاء بينهم ٢ فوق السن و٢ تحت السن، بجانب مقعد النقيب العام وأعضاء النقابة على مستوى الجمهورية.



يتنافس على مقعد نقيب قنا ٦ أطباء، فيما يتنافس على مقعد عضو فوق السن ٥ مرشحين لاختيار اثنين منهم، أما مقعد تحت السن فيتنافس عليه ٤ مرشحين لاختيار اثنين أيضًا.



يشهد مقر الانتخابات، إقبال محدود مع الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع، ومن المتوقع حسبما أكد المتابعين للعملية الانتخابية، ارتفاع أعداد الناخبين عقب صلاة الجمعة.



يذكر أن عدد الأطباء الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات ٣٠٣١ طبيبا، و يتولي المستشار أيمن أبو دقة، الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء بقنا.