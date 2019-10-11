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ديني

حكم نفقة الابن على الأب المقتدر البخيل.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
حكم نفقة الابن على
حكم نفقة الابن على الاب المقتدر البخيل
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نفقة الأب المقتدر البخيل غير واجبة على الإبن المتعسر ماديا.

حكم نفقة الابن على أبيه

وأضاف في فتوى له، أنه لا يجب على الابن الإنفاق على والديه إلا إذا كان غنيا أي قادر أو ميسور الحال مشيرا إلى أن الابن الفقير أو غير القادر لا تجب عليه النفقة.

وأشار إلى أنه إذا كان راتبه يستطيع أن يقتطع منه لوالديه فليفعل أما إذا كان غير ذلك فليس عليه شيء، منوها أن الابن القادر على الإنفاق على والديه ولم يفعل فعليه إثم كبير مشيرا إلى أنه يجب عليه أن يكفي بيته أولا ثم يعطي والديه.

قمة البر

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه في حالة ما أذا كان الابن يعمل عملا آخرا غير عمله الأصلي حتى يستطيع الإنفاق على واليه فهذا له ثواب عظيم عند الله وهذا قمة البر بالوالدين وليس له جزاء إلا الجنة مشيرا إلى أن الابن الذي يفعل ذلك سيكرمه الله في أبنائه وفي الدنيا.

مساعدة الأشقاء على الزواج

وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن مساعدة الابن القادر ماديا لأشقائه للزواج ليس فرضا، وإنما فضل منه ولكن هذا لا يعني تخليه عنهم في مثل هذا الوقت .

وأوضح، أن هذا الأمر واجب اجتماعي وليس شرعيا، ولكن على الأب والأم والأخ أن يعلم جيدا أن شقيقه صاحب فضل عليه ويعترف بذلك الزواج وغيرها من المناسبات، فليس عليه واجب شرعي في ذلك".

متى تنقطع نفقة الأب على أبنائه

نفقة الوالد على أبنائه واجبة، قد لا تنقطع وتظل مستمرة في حالة واحدة،والنفقة على الأبناء واجبة على الأب، ولا تنقطع طالما كان الإبن طالب علم.

وطالما كان الابن طالب علم حتى ولو بمرحلة الدكتوراه، فعلى الوالد أن يُنفق عليه، حتى يلتحق بعمل ويستقل، مشيرا إلى أنه إذا استطاع الولد الجمع بين الدراسة والعمل ليُساعد أبوه، فجزاه الله كل خير.

نفقة البنت غير واجبة شرعا على الأب

الأب غير مكلف شرعا بالإنفاق على البنت بعد سن 18 عاما والولد بعد 21 عاما، وهو سن الرشد المحدد للاثنين قانونا، وهذا هو الواجب شرعا، ولكن عرفا عند الشعب المصرى والعربى لديهم الدفء الاجتماعى ويستمرون فى الإنفاق على أولادهم، حتى يستمر البر بعد زواجهما، وهذا الأمر موجود فى البيئات المادية والغرب يتركون الفتاة تنفق على نفسها.

المصروفات الدراسية تعتبر من الزكاة

المصروفات المدرسية التي يسددها الأب لأبنائه تعد زكاة وليست نفقة، لأنه ليس مكلفًا بسدادها شرعًا، ولا يجوز للأب إخراج أموال الزكاة على أولاده في ضرورات الحياة، مثل المأكل والملبس والمشرب لأنه ملزم بالنفقة على أبنائه في ذلك.
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