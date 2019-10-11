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أخبار العالم

محمد بن زايد يعلق على فوز رئيس وزراء إثيوبيا بـ نوبل للسلام

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد وآبي أحمد
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أحمد محرم
نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، هنأ فيها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل للسلام.

وكتب بن زايد في تغريدته "خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام... رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، تكريم في محله لشخصية إستثنائية".

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.

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