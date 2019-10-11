محمد بن زايد يعلق على فوز رئيس وزراء إثيوبيا بـ نوبل للسلام

خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام... رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، تكريم في محله لشخصية إستثنائية. pic.twitter.com/aSnDr72hxB — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 11, 2019

نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، هنأ فيها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل للسلام.وكتب بن زايد في تغريدته "خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام... رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، تكريم في محله لشخصية إستثنائية".واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.