لذيذ ومفيد.. طعام مذهل في علاج الإمساك

قال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، إن عددا كبيرا من الناس يعاني من مشكلة الإمساك سواء بشكل مزمن أو على فترات متباعدة وتسبب لهم هذه الحالة الم شديد في المعدة والأمعاء وعند دخول الحمام.



وأوضح "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك عدة طرق لعلاج الإمساك من بينها العلاج بالأعشاب والمواد الطبيعية والأطعمة وتوجد قائمة كبيرة من المشروبات المعروفة بفاعليتها لهذا الغرض، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هناك أكلة لذيذة يعشقها كثيرون تساعد في علاج الإمساك ، وهي: "البليلة".



وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن البليلة طعام غني الفوائد الصحية نتيجة لاحتواءه على اهم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة والنشاط وهي : البروتينات والنشويات والفيتامينات والأملاح المعدنية، هذا فضلا عن مذاقها الشهي.