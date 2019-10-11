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أخبار العالم

قطع الكهرباء عن 9.1 مليون مواطن في كاليفورنيا تجنبا لحرائق الغابات

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:31 م
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في كاليفورنيا
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أ ش أ
قررت شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية اليوم /الجمعة/ قطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا لإندلاع حرائق الغابات، وذلك خلال تعرض الولاية لموجة رياح عاتية، مما يعرض نحو 9ر1 مليون مواطن للعيش في الظلام.

وقال المدير التنفيذي للشركة بيل جونسون - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية - "يجب علينا أن ننتظر حتى يمر هذا الطقس السيئ. علينا أن نقوم بفحص خطوط الكهرباء التي يبلغ طولها 25 ألف ميلا بعد انتهاء موجة الرياح، وبعد التأكد من سلامتها سنقوم بإعادة التيار الكهربائي بالولاية".

وأضافت القناة أنه تم غلق المدارس والمحال التجارية نتيجة لانقطاع الكهرباء عن الولاية.

وكانت الشركة قد أفادت بأن انقطاع الكهرباء سيستمر لعدة أيام، في تخوف من أن تتسبب الرياح العاتية التي تتعرض لها الولاية في إسقاط خطوط الكهرباء العلوية أو إحداث حرائق غابات أثناء تلامسها مع الأشجار، حيث تعرضت الولاية لمثل هذا النوع من الحوادث من قبل.
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