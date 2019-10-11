بيان من مكتب أبي: إثيوبيا فخورة كأمة بجائزة نوبل للسلام

قال بيان لمكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الجمعة إن إثيوبيا "تشعر بالفخر كأمة" لفوز أبي بجائزة نوبل للسلام.



وجاء في البيان "هذا الفوز والتقدير هو فوز لجميع الإثيوبيين، ودعوة كي تزداد عزيمتنا صلابة على أن تكون إثيوبيا، الأفق الجديد للأمل، أمة مزدهرة للجميع".



وفاز أبي أحمد اليوم بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا وفي المنطقة بشكل عام.

