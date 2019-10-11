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أخبار العالم

أبرزها دعم الإخوان .. تركيا دمرت العلاقات مع أمريكا بـ 5 خطوات

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:43 م
تركيا دمرت العلاقات
تركيا دمرت العلاقات مع أمريكا بـ5 خطوات
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سمر صالح
أبرز مركز بحوث أمريكي متخصص بالشؤون الأمنية، اليوم الجمعة، 5 خطوات أقدمت عليها تركيا، آخرها غزو شمال سوريا الذي يمثل القشة الأخيرة في علاقات أنقرة مع واشنطن، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن معاملة الرئيس رجب طيب أردوغان كحليف.

وشملت الخطوات التركية "انتهاكات أردوغان المستمرة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، ودعمه الإخوان المسلمين، وأنشطتهم المعادية داخل الولايات المتحدة".

وأشار مركز السياسات الأمنية الأمريكي، في تقرير، إلى أن أردوغان يقوم الآن بمهاجمة المقاتلين الأكراد، الذين وقفوا إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب ضد تنظيم داعش.

وأوضح التقرير أن غزو تركيا لشمال سوريا هو دليل آخر على أن تركيا لم تعد حليفًا للولايات المتحدة، وينبغي على الإدارة الأمريكية أن تعامل أنقرة على هذا الأساس.

وعن الخطوات الأربع السابقة رصد المركز خطوات معادية اتخذها أردوغان، بما فيها قرار شراء صواريخ "إس 400" الروسية، ومواصلة تقاربه مع الصين لاسيما مع التوتر التجاري الحادث بين واشنطن وبكين.

وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها بتدمير الاقتصاد التركي حال تجاوز أردوغان الخطوط الحمراء.

وأضاف أنه على الأقل علينا إنهاء التظاهر بأن تركيا هي شريك موثوق للولايات المتحدة، وأنها تستحق المعاملة التفضيلية، التي أعطيت لها كحليف في الناتو.
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