رئيس وزراء إيطاليا: أوروبا لن تخضع لابتزاز أردوغان بشأن اللاجئين

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تأكيده أن أوروبا لا يمكن أن تذعن للابتزاز التركي فيما يتعلق بسوريا.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بإرسال اللاجئين السوريين لدى تركيا، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال.



وأضاف أردوغان في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".



وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها، الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في وقت حذرت الأخيرة من أن يُسهم ذلك في إنعاش تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات.



وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الإرهابيين ستؤدي إلى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".



ومنذ إعلان تركيا قبل أيام عن عملية عسكرية وشيكة، حذر الأكراد من أنها قد تقوّض الجهود الناجحة التي بذلوها لدحر التنظيم، وتسمح بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.



وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على "الخلافة" في مارس، الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم، وبينهم عدد كبير من الأجانب.



وأبدت دول أوروبية عدة أيضًا قلقها البالغ من تداعيات أي هجوم تركي محتمل على المعركة ضد خلايا تنظيم داعش مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا.