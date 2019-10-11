3 مشاهد تكشف خروج عمرو الجنايني من عباءة مشجع التالتة يمين

فى بداية مهمته لرئاسة اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم تلقى عمرو الجنايني الرئيس الجديد للجبلاية اتهامات بأنه مشجع زملكاوي ينتمي للدرجة الثالثة يمين لكونه من الشخصيات المحسوبة على المعسكر الأبيض وحملت البوستات والتغريدات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر الكثير من الانتقادات على المنافس التقليدي النادي الأهلي وجماهيره.





عمرو الجناينى تم اعتباره من الشخصيات المحسوبة على البيت الأبيض من خلال تواجده في داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء لأكثر من دورة وهو الأمر الذى أدى لخلق نوعا من الحساسية مع القلعة الحمراء والجماهير التابعة له.





رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة فاجئ الوسط الرياضي بخروجه من عباءة مشجع التالتة يمين عبر مشاركته في تتويج النادي الأهلي بلقبين فى عهده مع بداية الموسم الرياضي إلى جانب اختيار مدير فنى لمنتخب مصر الأول ينتمي إلى القلعة الحمراء.





صدى البلد ترصد 3 مشاهد تكشف خروج جنايني الجبلاية من عباءة مشجع التالتة يمين إلى المسئول الأول فى 5 شارع الجبلاية بالجزيرة.





تنصيب حسام البدري

فى بداية عهد رئاسة عمرو الجنايني للجبلاية بفرمان من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تنصيب حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطنى بعد اعتذار إيهاب جلال عن تولي المهمة.





وضم الجهاز حسام البدري مديرا فنيا وطارق مصطفى مدربا عاما وأحمد أيوب مدربا عاما وسيد معوض مدربا مساعدا ومحمد بركات مديرا للمنتخب بالإضافة إلى أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.





ورغم أن الجماهير الحمراء لم يكن لديها أى مقدار من التفاؤل حيال تواجد مسئول زملكاوى على رأس اتحاد الكرة لدى إختيار المدير الفنى للفراعنة الكبار إلا أن الجنايني ورجاله لم يلتفتوا إلى تلك الإنتقادات ووقع اختيارهم على حسام البدرى رغم أنه محسوب على المعسكر الأحمر وتقلد منصب المدير الفني للنادي الأهلي في وقت سابق.





كأس السوبر

سلم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لاعبي النادي الأهلي الميداليات الذهبية وكأس بطولة السوبر التي أقيمت اليوم وتوج بها نادي القلعة الحمراء وتوج الفريق الأول لكرة القدم.





وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب بطولة السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بفوزه على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.





وأقيمت المباراة وسط حضور 10 آلاف مُشجع وخاضها الأحمر بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 2018 وفى المقابل لعب الأبيض بصفته بطلا لكأس مصر فى نفس الموسم.





لقب الدوري الممتاز

قام عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بتسليم درع الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019، إلى لاعبي الأهلي خلال الحفل المقام مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة واجتمع لاعبو النادي الأهلي على مسرح الحفل قبل أن يتوجه الجنايني إلى قائد الفريق حسام عاشور مسلمًا درع الدوري المصري للاعبين.





وهنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور كافة رموز القلعة الحمراء.





وقال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحادة الكرة المصرية، أن النادي الأهلي يمثل ركنا أساسيا في تاريخ الكرة المصرية مضيفا خلال إلقاء كلمته في حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز والتي أقيمت في أحد فنادق القاهرة أن النادي الأهلي قيمة رياضية على مستوى القارة الأفريقية .