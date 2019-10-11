Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رعب في شوارع لندن.. طعن صبي حتى الموت بالقرب من مطعم شهير

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:56 م
مكان الحادث في شرق
مكان الحادث في شرق لندن
Advertisements
أماني إبراهيم
وقع حادث مأساوي خارج احد المطاعم الشهيرة عالميا، أمس الخميس، حيث تعرض صبي لا يتعدى عمره 15 عاما للطعن حتى الموت في شرق لندن.

وفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، فقد تم استدعاء الضباط الساعة 3.20 مساءً وقالوا إن الصبي تعرض للهجوم إما على متن حافلة أو بعد وقت قصير من مغادرته المطعم، ووقع حادث الطعن تحديدا بالقرب من مركز ستراتفورد التجاري خارج مطعم ماكدونالدز.

وقال ضابط تواجد بمكان الجريمة أن أصدقائه قد قدموا له المساعدة بعد الطعن، وساعده الجمهور أيضا بالإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وتم إرسال سيارة إسعاف لإنقاذ حياة الطفل، ولكن تم إعلان وفاة الصبي في مكان الحادث في الساعة 3.49 مساءً، وقال أحد الشهود إن جثة الصبي كانت مغطاة تماما بالدماء وكان يصرخ بصوت مرتفع بعد الطعن.

وتابع أحد شهود العيان بأنهم لم يستطيعوا إنقاذ الصبي بسبب تجمع الكثير حوله، ولم يعرفوا أيا من المتواجدين هو الذي يحمل السكين وطعنه بها، وقال شاهد آخر أنهم أبلغوا أقارب الصبي لاستلام جثته واستخراج أوراق وفاته، وحتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص بتهمة قتل الصبي

كما تم العثور على صبي ثانٍ في الخامسة عشرة من عمره مصابًا بطعنات وتم نقله إلى مستشفى شرق لندن، وقالت الشرطة إن إصاباته ليست خطيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 انفجارات مدوية في مترو لندن تصيب الركاب بالهلع.. فيديو وصور

القتل العشوائي في لندن لا ينتهي.. طعن عشرات المسلمين في العاصمة البريطانية

ترشيحاتنا

رغم نفي شائعة وفاته.. ما زال البحث مستمرا عن رامز جلال

من حيثيات التخابر مع حماس .. محادثات ورسائل هامة بين محمد مرسي والقيادي أحمد عبدالعاطي

أنا قتلت أخوكى.. مكالمة وراء العثور على 3 جثث بينهم سيدة في أرض زراعية بالقليوبية

زيادة جديدة تضرب أسعار هيونداي..تفاصيل

خوفًا من محو إسرائيلي .. مقلاع داود تنضم لـ جيش الاحتلال

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر