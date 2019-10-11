رعب في شوارع لندن.. طعن صبي حتى الموت بالقرب من مطعم شهير

وقع حادث مأساوي خارج احد المطاعم الشهيرة عالميا، أمس الخميس، حيث تعرض صبي لا يتعدى عمره 15 عاما للطعن حتى الموت في شرق لندن.



وفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، فقد تم استدعاء الضباط الساعة 3.20 مساءً وقالوا إن الصبي تعرض للهجوم إما على متن حافلة أو بعد وقت قصير من مغادرته المطعم، ووقع حادث الطعن تحديدا بالقرب من مركز ستراتفورد التجاري خارج مطعم ماكدونالدز.



وقال ضابط تواجد بمكان الجريمة أن أصدقائه قد قدموا له المساعدة بعد الطعن، وساعده الجمهور أيضا بالإسعافات الأولية في مكان الحادث.



وتم إرسال سيارة إسعاف لإنقاذ حياة الطفل، ولكن تم إعلان وفاة الصبي في مكان الحادث في الساعة 3.49 مساءً، وقال أحد الشهود إن جثة الصبي كانت مغطاة تماما بالدماء وكان يصرخ بصوت مرتفع بعد الطعن.



وتابع أحد شهود العيان بأنهم لم يستطيعوا إنقاذ الصبي بسبب تجمع الكثير حوله، ولم يعرفوا أيا من المتواجدين هو الذي يحمل السكين وطعنه بها، وقال شاهد آخر أنهم أبلغوا أقارب الصبي لاستلام جثته واستخراج أوراق وفاته، وحتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص بتهمة قتل الصبي



كما تم العثور على صبي ثانٍ في الخامسة عشرة من عمره مصابًا بطعنات وتم نقله إلى مستشفى شرق لندن، وقالت الشرطة إن إصاباته ليست خطيرة.