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رياضة

لاعب ليفربول: صلاح وماني صديقان جيدان والخلاف بينهما في الملعب أمر طبيعي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:54 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول
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إسماعيل محمود
تحدث البرازيلي فابينيو ، متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي ، عن الخلاف الذي نشب مسبقًا بين زميليه في الفريق المصري محمد صلاح ، و السنغالي ساديو ماني.

وكانت مشادة قد نشبت بين صلاح وزميله ماني أثناء مباراة الفريق أمام نادي بيرنلي في الدوري الإنجليزي ، حين انفعل ماني على صلاح أثناء تغييره بسبب عدم تمرير الكرة له في إحدى الهجمات.

وقال فابينيو في تصريحات صحفية لجريدة ذا ستريتس تايمز:"اليوم الذي تلى واقعة المشادة بين اللاعبين ، كانا يمزحان في غرفة تبديل الملابس ، كانا يتحدثان بشكل طبيعي ، إنهما صديقين جيدين للغاية ومقربين لبعضهما البعض ."

وأضاف فابينيو:"في وقت المباراة ، جميع اللاعبين يكونون متحمسين بشكل زائد ، تلك المشادة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد."

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات برصيد 24 نقطة ، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يملك في جعبته 16 نقطة.
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