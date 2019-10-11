لاعب ليفربول: صلاح وماني صديقان جيدان والخلاف بينهما في الملعب أمر طبيعي

تحدث البرازيلي فابينيو ، متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي ، عن الخلاف الذي نشب مسبقًا بين زميليه في الفريق المصري محمد صلاح ، و السنغالي ساديو ماني.



وكانت مشادة قد نشبت بين صلاح وزميله ماني أثناء مباراة الفريق أمام نادي بيرنلي في الدوري الإنجليزي ، حين انفعل ماني على صلاح أثناء تغييره بسبب عدم تمرير الكرة له في إحدى الهجمات.



وقال فابينيو في تصريحات صحفية لجريدة ذا ستريتس تايمز:"اليوم الذي تلى واقعة المشادة بين اللاعبين ، كانا يمزحان في غرفة تبديل الملابس ، كانا يتحدثان بشكل طبيعي ، إنهما صديقين جيدين للغاية ومقربين لبعضهما البعض ."



وأضاف فابينيو:"في وقت المباراة ، جميع اللاعبين يكونون متحمسين بشكل زائد ، تلك المشادة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد."



ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات برصيد 24 نقطة ، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يملك في جعبته 16 نقطة.