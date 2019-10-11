أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فى كشف غموض العثور على جثة ربه منزل مذبوحة أمام منزلها بقرية برج رشيد وبها عدة طعنات، وجرح قطعى بالرقبة حيث توصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الجريمة شقيق زوج المجنى عليها بسبب خلافات بينهما.



وكانت حالة من الفزع والرعب قد سادت بين أهالى قرية البرج بمركز رشيد اثر العثور على جثة ربة منزل بالعقد الرابع من العمر، مذبوحة أمام منزلها ببرج رشيد وتم نقل الجثة لـ ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد بالعثور على جثة "ذوات.ع.ع" 40 عامًا، من مواليد عرب المحضر بكفر الشيخ، ومقيمة بمنزل زوجها ببرج رشيد، مذبوحة من الرقبة وغارقة في دمائها.



وانتقلت وبالانتقال والفحص ومعاينة الجثة تبين وجود جرح ذبحي خلف الرقبة مع تهتك بالفقرات العنقية، وجروح قطعية بباطن اليد اليمنى واشتباه قطع بالأوتار.

