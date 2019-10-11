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فن

بـ إطلالة كاجوال.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:05 م
انجى خطاب
انجى خطاب
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محمد بدران
نشرت الفنانة إنجي خطاب، صورة جديدة لها عبر "إنستجرام".

وظهرت إنجي خطاب، في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت كت ابيض، وبنطلون جينز، وأكملت إطلالتها الجذابة بإسدال شعرها على كتفها، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام. 

يشار إلى أن الفنانة إنجي خطاب شاركت في مسلسل كلبش الجزء 2 بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

ومسلسل كلبش 2، من بطولة أمير كرارة وروجينا والعديد من النجوم.
بـ إطلالة كاجوال.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور لها
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