السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اثيوبيا.. أبي أحمد: نؤكد على تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد".



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء أبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.



من جانبه، جدد الرئيس تهنئته لأبي أحمد علي الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال علي التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن التأكيد علي أهمية تجاوز أية معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعيًا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.